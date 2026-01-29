Пашинян: Мы предпримем все законные меры для смещения Гарегина II с должности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии конфликта между Армянской апостольской церковью (ААЦ) и государством.

Пашинян заявил об этом на брифинге после заседания правительства.

«Есть человек, узурпировавший власть церкви, который ни при каких обстоятельствах не может занимать эту должность, и мы предпримем все допустимые и законные меры для его смещения с незаслуженной должности», — заявил премьер-министр.

4 января 2026 года премьер-министр Армении Никол Пашинян и 10 епископов и архиепископов выступили с заявлением о реформе ААЦ.

10 июня 2025 года Пашинян предложил создать координационный совет, который предпримет активные шаги по организации новых выборов в ААЦ. Ранее премьер-министр обвинил католикоса Гарегина II и группу высокопоставленных священнослужителей в нарушении обета безбрачия.

В свою очередь, духовенство обвиняет премьер-министра Армении в развязывании антицерковной кампании.