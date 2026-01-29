Иранский сухогруз с экипажем на борту терпит бедствие у берегов Махачкалы

Иранское грузовое судно «Каспиан шива» терпит бедствие вблизи Махачкалы, оказавшись на мели.

Как сообщает SHOT, двухметровые волны уже неумолимо пробиваются в трюм, угрожая грузу.

Судно расположено в восьми километрах от Махачкалинского торгового порта, и в настоящее время к нему направлены два буксира для оказания помощи. Предварительно, среди членов экипажа никто не пострадал.

«Возле порта Махачкалы сел на мель сухогруз «Каспиан Шива». В трюм поступает вода из поврежденных баластных танков», — сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Обстоятельства инцидента и возможный ущерб уточняются.