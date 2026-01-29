 ЕС признал КСИР террористической организацией | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

ЕС признал КСИР террористической организацией

First News Media19:24 - Сегодня
ЕС признал КСИР террористической организацией

Евросоюз включил Корпус стражей Исламской революции Ирана в список террористических организаций.

Об этом заявил глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

"Репрессии не могут оставаться без ответа. Министры иностранных дел ЕС только что предприняли решающий шаг, объявив иранскую Революционную гвардию террористической организацией. Любой режим, убивающий тысячи своих граждан, работает на собственное падение", - написала она.

Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия. По неофициальным данным, в ходе столкновений правоохранителей и протестующих погибли тысячи людей.

Источник: Report

Поделиться:
262

Актуально

Мнение

Зангезурский энергокоридор: Азербайджан наносит новые контуры на энергетическую ...

Экономика

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной ...

Мнение

Роман Багдасарян: Постсоветские страны давно стали суверенными - в Кремле этого ...

Экономика

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

В мире

ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Трамп о главе ФРС: «Даже этот дебил…»

ЕС признал КСИР террористической организацией

ЕС расширил экспортные ограничения на поставки в Иран компонентов БПЛА

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Трамп: Китай успешно и полностью захватывает некогда великую Канаду

Смартфон Нетаньяху привлёк внимание журналистов из-за заклеенной камеры

Пезешкиан: Иран приветствует любой процесс, который будет способен предотвратить войну

Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе

Последние новости

Кто они - новые генералы Госкомтаможни? - ДОСЬЕ

Сегодня, 20:24

ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Сегодня, 20:14

Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность религиозному разнообразию

Сегодня, 19:50

Трамп о главе ФРС: «Даже этот дебил…»

Сегодня, 19:31

ЕС признал КСИР террористической организацией

Сегодня, 19:24

ЕС расширил экспортные ограничения на поставки в Иран компонентов БПЛА

Сегодня, 19:14

Цена нефти Brent превысила $71 впервые за полгода

Сегодня, 19:07

Продлен срок регистрации на партнерские мероприятия в рамках WUF13

Сегодня, 18:48

Пакистан и Иран обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке

Сегодня, 18:38

В Азербайджане вызывает обеспокоенность замедление роста и физическое развитие детей – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Сегодня, 18:15

Глава Mastercard встретился с Талехом Казымовым и участниками финансового рынка в Баку – ФОТО

Сегодня, 18:08

В бакинском метро произошел сбой в час пик

Сегодня, 17:53

Выслеживал жертв и грабил по ночам: подробности кражи в Баку

Сегодня, 17:46

В Мингячевире открыли бюст Национального героя Натига Гасымова

Сегодня, 17:44

Зангезурский энергокоридор: Азербайджан наносит новые контуры на энергетическую карту Европы

Сегодня, 17:43

Награждена группа сотрудников ГТК

Сегодня, 17:30

Президент присвоил высшие специальные звания сотрудникам ГТК

Сегодня, 17:27

СК Армении возбудил дело против армянской церкви

Сегодня, 17:25

FT: Стратегия Азербайджана по наращиванию золотых резервов - одна из самых результативных среди суверенных инвесторов

Сегодня, 17:04

Роман Багдасарян: Постсоветские страны давно стали суверенными - в Кремле этого не осознали

Сегодня, 17:00
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право наСегодня, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48