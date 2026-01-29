ЕС признал КСИР террористической организацией

Евросоюз включил Корпус стражей Исламской революции Ирана в список террористических организаций.

Об этом заявил глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х.

"Репрессии не могут оставаться без ответа. Министры иностранных дел ЕС только что предприняли решающий шаг, объявив иранскую Революционную гвардию террористической организацией. Любой режим, убивающий тысячи своих граждан, работает на собственное падение", - написала она.

Отметим, что протесты начались в Иране 28 декабря после внезапного обвала национальной валюты и с тех пор охватили по меньшей мере 46 городов страны. Интернет и мобильная связь были отключены в республике вечером 8 января, что серьезно ограничило доступ к информации на фоне эскалации насилия. По неофициальным данным, в ходе столкновений правоохранителей и протестующих погибли тысячи людей.

Источник: Report