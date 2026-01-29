 Трамп о главе ФРС: «Даже этот дебил…» | 1news.az | Новости
Трамп о главе ФРС: «Даже этот дебил…»

First News Media19:31 - Сегодня
Трамп о главе ФРС: «Даже этот дебил…»

Президент США Дональд Трамп, комментируя решение Федеральной резервной системы (ФРС) оставить без изменений процентную ставку, назвал дебилом главу регулятора Джерома Пауэлла.

Американский лидер высказался о ситуации в своем аккаунте в социальной сети Truth Social.

«Сейчас ставки должны быть существенно ниже, тем более что даже этот дебил признает, что инфляция больше не является проблемой или угрозой», — написал хозяин Белого дома.

29 января председатель совета управляющих ФРС сообщил, что регулятор решил оставить базовую ставку без изменений — в диапазоне между 3,5% и 3,75% годовых. По словам Пауэлла, регулятор пока не определился, когда следует проводить следующее снижение процентной ставки и будет ли этот вопрос рассматриваться на следующем заседании в середине марта.

До этого Трамп раскритиковал Пауэлла, назвав его идиотом. Глава государства выразил уверенность, что нынешний председатель ФРС надолго не задержится на этом посту. Также президент США охарактеризовал главу регулятора как «некомпетентного» и «нечестного» руководителя.

