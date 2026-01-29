Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность религиозному разнообразию

Временный поверенный в делах США Эми Карлон в ходе визита в Красную Слободу отметила приверженность Азербайджана межконфессиональному согласию.

Об этом сообщило посольство США в Баку в соцсети Х.

"В рамках своего первого визита в северный регион Азербайджана временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Красную Слободу , где встретилась с членами местной еврейской общины Азербайджана и осмотрела историческую синагогу "Шесть Куполов" и Музей горских евреев. Соединенные Штаты признают уважение Азербайджана к своей еврейской общине и его приверженность религиозному разнообразию",- говорится в публикации.

Источник: Report