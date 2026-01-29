Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность религиозному разнообразию
Временный поверенный в делах США Эми Карлон в ходе визита в Красную Слободу отметила приверженность Азербайджана межконфессиональному согласию.
Об этом сообщило посольство США в Баку в соцсети Х.
"В рамках своего первого визита в северный регион Азербайджана временный поверенный в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила Красную Слободу , где встретилась с членами местной еврейской общины Азербайджана и осмотрела историческую синагогу "Шесть Куполов" и Музей горских евреев. Соединенные Штаты признают уважение Азербайджана к своей еврейской общине и его приверженность религиозному разнообразию",- говорится в публикации.
Источник: Report
On her first visit to northern Azerbaijan, Chargé d’Affaires Carlon traveled to Qırmızı Qəsəbə (Red Village), where she met members of Azerbaijan’s local Jewish community, and toured the historic Six Dome Synagogue (Altı günbəz sinaqoqu) and the Museum of Mountain Jews. The… pic.twitter.com/rIRw4sgIEe — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) January 29, 2026