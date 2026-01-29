 ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег | 1news.az | Новости
ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

First News Media20:14 - Сегодня
ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Решение вступило в силу через 20 дней после публикации, оно принято в начале декабря.

Финансовые учреждения ЕС усилят проверку всех транзакций, меры по снижению рисков ужесточат и банки. Финразведка сочла шаг политизированным.

Решение о включении России в черный список ЕС по отмыванию денег вступило в силу. Уведомление об этом опубликовано в журнале Евросовета.

Европейская комиссия официально внесла Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма 3 декабря 2025 года. Решение вступило в силу на двадцатый день с момента публикации (9 января), поскольку не было отменено Европарламентом или Евросоветом.

Речь идет о перечне стран со «стратегическими недостатками в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)». Фактически речь идет о черном списке юрисдикций, где, по оценкам ЕС, слабо соблюдаются международные антиотмывочные нормы.

Мера обяжет финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры против России, принять дополнительные меры по снижению рисков.

Обычно перечень Еврокомиссии повторяет аналогичный список крупнейшего в мире профильного объединения FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Financial Action Task Force). В 2023-м оно приостановило членство России, но не включило страну в серый или черный списки, хотя на этом настаивала Украина. Против оказались Китай, Индия, Саудовская Аравия и ЮАР. Тогда Европейская комиссия решила включить Россию в черный список вне зависимости от позиции FATF.

Росфинмониторинг назвал решение Еврокомиссии политизированным. Для этого шага не было реальных оснований, сообщил РБК представитель ведомства.

«Публикация Европейской комиссии не содержит конкретных указаний на какие-либо стратегические недостатки российской антиотмывочной системы. Документ готовился без участия российской стороны, что противоречит порядку проведения оценки третьих стран, установленному самим Союзом», — отметили в Росфинмониторинге.

Россия не была в черных списках с точки зрения рисков обналичивания и отмывания денег с 2002 года, когда FATF исключило страну из него после принятия закона, регулирующего эту сферу.

Эффект от решения властей ЕС не будет глобальным, ожидают в Росфинмониторинге. «Документ Еврокомиссии применяется только в отношении организаций, подпадающих под юрисдикцию Европейского союза (ЕС). Российская антиотмывочная система, включая кредитно-финансовый сектор, продолжит работать в прежнем режиме», — поясняли в службе финразведки.

Источник: РБК

