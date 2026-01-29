Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что США откроют воздушное пространство над Венесуэлой для коммерческой авиации.

"Я только что говорил с [уполномоченным] президентом Венесуэлы [Делси Родригес] и проинформировал ее, что мы откроем для коммерческой авиации воздушное пространство над Венесуэлой. Американские граждане скоро смогут летать в Венесуэлу, и они будут там в безопасности", - заявил Трамп на заседании своего кабинета.

"Я поручил [министру транспорта] Шону Даффи и всем причастным, в том числе военным, открыть до конца дня для самолетов воздушное пространство над Венесуэлой", - отметил американский лидер.