 Лавров: Формат «3+3» по Южному Кавказу открыт для Грузии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Лавров: Формат «3+3» по Южному Кавказу открыт для Грузии

First News Media21:20 - Сегодня
Лавров: Формат «3+3» по Южному Кавказу открыт для Грузии

Третья встреча в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия и три их соседа - Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу на уровне глав МИД находится в стадии подготовки и выбора места проведения, двери формата для Грузии по-прежнему открыты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.

"Состоялись уже две министерские встречи, сейчас готовится третья, - отметил он. - Наши грузинские соседи пока воздерживаются от участия, но мы все время подчеркиваем, что дверь для них открыта".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что его турецкий коллега Хакан Фидан "активно поддерживает проведение третьего министерского заседания". "Сейчас определяется, где оно может состояться, - сообщил он. - Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность.

"Мы общие соседи на Южном Кавказе", - подчеркнул Лавров, напомнив, что Турция и Азербайджан были главными инициаторами формата "3+3".

Источник: ТАСС

Поделиться:
320

Актуально

Политика

Лейла Алиева и Гретель Агилар обсудили в Швейцарии возможности сотрудничества

Экономика

Анатомия Bank Avrasiya: дефицит ликвидности, зависимость от государственной ...

Мнение

Зангезурский энергокоридор: Азербайджан наносит новые контуры на энергетическую ...

Экономика

Mazda в кризисе: как японский гигант превратился в аутсайдера

В мире

Масуд Пезешкиан: Мы будем защищаться

МИД Ирана сделал заявление об объявление Евросоюзом КСИР террористами

Гутерриш: Решения мировых проблем одной или двумя державами невозможно

Лавров: Формат «3+3» по Южному Кавказу открыт для Грузии

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе

В США более 730 тысяч семей остались без света из-за снежной бури

В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»

В Турции произошло сильное землетрясение

Последние новости

Лейла Алиева и Гретель Агилар обсудили в Швейцарии возможности сотрудничества

Сегодня, 22:05

Масуд Пезешкиан: Мы будем защищаться

Сегодня, 21:55

Спикер Милли Меджлиса провела встречу с председателем Госсовета Омана

Сегодня, 21:45

МИД Ирана сделал заявление об объявление Евросоюзом КСИР террористами

Сегодня, 21:35

Гутерриш: Решения мировых проблем одной или двумя державами невозможно

Сегодня, 21:27

Лавров: Формат «3+3» по Южному Кавказу открыт для Грузии

Сегодня, 21:20

Сахиба Гафарова встретилась с главой МИД Султаната Оман

Сегодня, 21:10

Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой

Сегодня, 21:02

Великобритания и еще 23 страны ОБСЕ инициируют миссию по Грузии

Сегодня, 20:52

Кто они - новые генералы Госкомтаможни? - ДОСЬЕ

Сегодня, 20:24

ЕС включил Россию в черный список по отмыванию денег

Сегодня, 20:14

Посольство США: Азербайджан демонстрирует приверженность религиозному разнообразию

Сегодня, 19:50

Трамп о главе ФРС: «Даже этот дебил…»

Сегодня, 19:31

ЕС признал КСИР террористической организацией

Сегодня, 19:24

ЕС расширил экспортные ограничения на поставки в Иран компонентов БПЛА

Сегодня, 19:14

Цена нефти Brent превысила $71 впервые за полгода

Сегодня, 19:07

Продлен срок регистрации на партнерские мероприятия в рамках WUF13

Сегодня, 18:48

Пакистан и Иран обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке

Сегодня, 18:38

В Азербайджане вызывает обеспокоенность замедление роста и физическое развитие детей – ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Сегодня, 18:15

Глава Mastercard встретился с Талехом Казымовым и участниками финансового рынка в Баку – ФОТО

Сегодня, 18:08
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право наСегодня, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48