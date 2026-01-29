Лавров: Формат «3+3» по Южному Кавказу открыт для Грузии

Третья встреча в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия и три их соседа - Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу на уровне глав МИД находится в стадии подготовки и выбора места проведения, двери формата для Грузии по-прежнему открыты. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью турецким СМИ.

"Состоялись уже две министерские встречи, сейчас готовится третья, - отметил он. - Наши грузинские соседи пока воздерживаются от участия, но мы все время подчеркиваем, что дверь для них открыта".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что его турецкий коллега Хакан Фидан "активно поддерживает проведение третьего министерского заседания". "Сейчас определяется, где оно может состояться, - сообщил он. - Надеюсь, в ближайшее время наступит ясность.

"Мы общие соседи на Южном Кавказе", - подчеркнул Лавров, напомнив, что Турция и Азербайджан были главными инициаторами формата "3+3".

Источник: ТАСС