МИД Ирана сделал заявление об объявление Евросоюзом КСИР террористами

First News Media21:35 - Сегодня
МИД Ирана сделал заявление об объявление Евросоюзом КСИР террористами

Евросоюз допустил стратегическую ошибку, приняв решение о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в европейский список террористических организаций.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"В настоящее время несколько стран пытаются предотвратить полномасштабную войну в нашем регионе. Ни одна из них не является европейской. Европа, напротив занята разжиганием огня. После того, как по настоянию США была предпринята попытка активировать snapback (механизм по восстановлению антииранских санкций СБ ООН - прим. ТАСС), теперь она совершает еще одну серьезную стратегическую ошибку, объявляя наши национальные вооруженные силы якобы террористической организацией", - написал он на своей странице в X.

МИД Ирана сделал заявление об объявление Евросоюзом КСИР террористами

