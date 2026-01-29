 Лейла Алиева и Гретель Агилар обсудили в Швейцарии возможности сотрудничества | 1news.az | Новости
First News Media22:05 - 29 / 01 / 2026
29 января в швейцарском городе Гланд состоялась встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой с генеральным директором Международного союза охраны природы (IUCN) Гретель Агилар.

В ходе встречи основное внимание было уделено возрастающей роли международного сотрудничества на фоне существующих вызовов в сфере охраны окружающей среды в Азербайджане и регионе, подчеркивалась важность скоординированных подходов на глобальном и региональном уровнях. Стороны провели широкий обмен мнениями о перспективах укрепления диалога и реализации совместных инициатив в этом направлении.

Отмечалось, что Общественное объединение IDEA, являющееся полноправным членом IUCN с 2014 года, активно участвует в международных инициативах в сфере охраны природы и сохранения биоразнообразия, внося вклад в расширение сотрудничества в данной области. Участники встречи, затронув вопросы совместного павильона, представленного на Всемирном конгрессе по охране природы IUCN, прошедшем в прошлом году в Абу-Даби, а также ряда других проектов, отметили накопленный позитивный опыт и выразили уверенность в успешном продолжении взаимного сотрудничества.

В ходе встречи были обсуждены вопросы организации в Азербайджане регионального диалога высокого уровня с участием IUCN, совместного участия в международных мероприятиях, в том числе в рамках Всемирного форума городов (WUF13), Всемирного дня окружающей среды и COP31, а также перспективы сотрудничества по этим направлениям.

По итогам встречи была подписана Декларация о намерениях, предусматривающая деятельность по открытию странового офиса IUCN в Азербайджане и расширение сотрудничества.

Стороны расценили состоявшиеся обсуждения как важный шаг на пути развития долгосрочного и многостороннего сотрудничества между Общественным объединением IDEA и IUCN.

Отметим, что Международный союз охраны природы (IUCN), действующий с 1948 года, является одной из ведущих международных организаций в сфере охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия и устойчивого развития. В 1964 году IUCN создал Красную книгу, отражающую состояние видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, тем самым, внеся значительный вклад в глобальные процессы экологической оценки и принятия решений.

Источник: АЗЕРТАДЖ

