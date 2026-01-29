Мерц назвал невозможным вступление Украины в Евросоюз к 2027 году

Украина не сможет стать членом Европейского Союза к 2027 году, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

Он назвал это невозможным, поскольку все кандидаты на членство ЕС должны соответствовать необходимым критериям, и Украина - не исключение.

Канцлер добавил, что у Украины должна быть перспектива стать членом Евросоюза. Но для того, чтобы она начала отвечать требованиям, должно пройти еще как минимум несколько лет. «Это долгосрочный процесс», - сказал Мерц.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на вступлении страны в Евросоюз к 1 января 2027 года. Он называет скорое вступление страны в ЕС одной из ключевых гарантий безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. Как сообщала Financial Times, в Еврокомиссии считают, что членство Украины в Евросоюзе приведет к тому, что Киев может согласиться на территориальные уступки в военном конфликте с Россией. Сейчас страна имеет статус кандидата на вступление в ЕС, который получила в 2022 году.

Источник: Stern