Грузия и США обсудили перезагрузку отношений

Актуальные вопросы грузино-американских отношений и текущие процессы в регионе обсудили на встрече глава МИД Грузии Мака Бочоришвили с членами двухпартийной делегации Палаты представителей США, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Сотрудники аппарата Комитета по международным делам Конгресса США проводят встречи с представителями власти и оппозиции в Тбилиси. Их цель – получение информации о ситуации в Грузии и в регионе. Члены делегации также проведут встречи в парламенте по интересующим их вопросам.

В ходе встречи стороны была подчеркнута важность мира и стабильного развития в регионе, а также обсуждены текущие процессы в Грузии.

Особое внимание было уделено роли Грузии как регионального связующего звена, и в этом контексте обсуждался транспортный потенциал Среднего коридора. Грузия приветствует активное участие США в регионе.

Члены делегации отметили безоговорочную двухпартийную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также роль активного участия Конгресса США в этом вопросе.

Источник: Sputnik Грузия