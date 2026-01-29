В США может наступить очередной шатдаун в ночь на 31 января

Верхняя палата Конгресса США в ходе процедурного голосования отклонила законопроекты о финансировании ряда государственных ведомств.

Без их одобрения в полночь в ночь на 31 января в США наступит частичная приостановка работы ведомств федерального правительства (шатдаун).

В поддержку законопроектов проголосовали 45 сенаторов, 55 высказались против. Помимо всех представителей оппозиционной Демократической партии, отклонение законопроектов поддержали восемь республиканцев.

Законодательные акты предусматривали финансирование в том числе Министерства внутренней безопасности (МВБ), военного, финансового и транспортного ведомств. Это произошло на фоне разногласий по поводу кампании администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с нелегальными мигрантами, а также событий в Миннесоте и вспыхнувших в столице штата Миннеаполисе протестов после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину.

Демократическая партия требует выделить финансирование Министерства внутренней безопасности в отдельный законопроект, так как демократы планируют внести в него ряд новых правок для ограничений работы ведомства.

Наступление шатдауна уже на этих выходных является реалистичным сценарием, так как в случае внесения поправок в законопроекты их должна будет утвердить Палата представителей, которая сможет провести заседание только в понедельник 2 февраля.

Частичный шатдаун

Поскольку Конгресс уже утвердил 6 из 12 частей, возможный шатдаун будет частичным и не коснется министерств юстиции, торговли, сельского хозяйства, внутренних дел и по делам ветеранов. В первую очередь вероятная приостановка финансирования затронет Пентагон и МВБ, сотни тысяч госслужащих могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск, в то время как остальные выйдут на работу, но не получат зарплату до возобновления финансирования правительства.

12 ноября 2025 года Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства по 30 января. Таким образом, на 43-й день был преодолен рекордный в истории США шатдаун. Приостановка работы правительства началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.