Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили напряженность в регионе

Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи провели телефонный разговор.

Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.

Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность напряженностью в регионе и отметил, что Азербайджан всегда призывал стороны воздерживаться от деструктивных шагов и риторики.

Было отмечено, что наметившиеся проблемы необходимо решать в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатии.

Особо было подчеркнуто, что Азербайджан никогда не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию любым государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.

В ходе разговоры министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Источник: Report