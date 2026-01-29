Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили напряженность в регионе
Министры иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхун Байрамов и Аббас Арагчи провели телефонный разговор.
Об этом сообщили в МИД Азербайджана.
Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана.
Джейхун Байрамов выразил обеспокоенность напряженностью в регионе и отметил, что Азербайджан всегда призывал стороны воздерживаться от деструктивных шагов и риторики.
Было отмечено, что наметившиеся проблемы необходимо решать в соответствии с нормами и принципами международного права, путем диалога и дипломатии.
Особо было подчеркнуто, что Азербайджан никогда не позволит использовать свое воздушное пространство или территорию любым государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны.
В ходе разговоры министры также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Источник: Report