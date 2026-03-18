В Турции пройдут очередные совместные с Азербайджаном военные учения

Очередные турецко-азербайджанские учения «Sarsılmaz Kardeşlik» («Непоколебимое братство») пройдут в Карсе/Сарыкамыше, заявил советник по связям с общественностью Министерства национальной обороны Турции контр-адмирал Зеки Актюрк.

По его словам, учения пройдут 24 марта-1 апреля.

Он также отметил, что планируются военные учения Sea Shield в Румынии, и 9-я активация Черноморской военно-морской группы по минному противодействию (MCM Black Sea).

Источник: CNN Türk