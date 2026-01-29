Каллас исключила создание европейской армии вне НАТО

Глава евродипломатии Кая Каллас исключила возможность создания европейской армии, которая бы дублировала НАТО.

«У каждой европейской страны уже есть армия, и 23 страны ЕС также входят в структуру НАТО, поэтому я не могу представить, чтобы они создавали еще отдельную европейскую армию», - заявила Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС, отвечая на вопрос украинских журналистов о возможности создания европейской армии, костяком которой «стали бы ВСУ».

«Военные должны иметь четкую структуру командования, кто подчиняется кому. Если мы будем создавать параллельные структуры - это только запутает всю картину», - заявила она.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что страны ЕС не смогут без США обеспечивать безопасность Европы, и призвал европейцев «перестать мечтать».

Источник: ТАСС