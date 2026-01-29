В Стамбуле ожидается резкое похолодание и снег

Начиная с предстоящих выходных и в начале новой недели Турцию накроют холода, дожди, местами снег, предупреждают синоптики.

Метеорологическое управление Турции объявило для 20 провинций желтое предупреждение из-за ожидаемых сильных дождей и порывистого ветра.

Холодный фронт начнет распространяться с Фракии, где температура воздуха опустится до ниже нуля.

В Кыркларели и Эдирне ожидается снижение температуры до −1 градуса.

В Стамбуле, где ранее воздух прогревался до +15 градусов, в начале недели температура резко понизится до +5.

В городе сначала прогнозируется мокрый снег, а во вторник —снегопад. В среду температура может опуститься до 0 градусов.

Осадки в виде дождя ожидаются в регионах Мармара, Эгейском и Средиземноморском регионах, на западе Черноморского побережья, а также в северной и западной части Центральной Анатолии. На юго-востоке Восточной Анатолии прогнозируется снег.

