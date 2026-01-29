Кочарян против Tрампа: реваншистская атака на TRIPP

Экс-президент Армении Роберт Кочарян выступил с резкой критикой проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP), фактически заняв позицию открытого противостояния инициативе администрации США.

Выступая на пресс-конференции в четверг, он назвал проект «серьёзной угрозой для безопасности» Армении, утверждая, что для США TRIPP якобы служит исключительно инструментом контроля над иранской границей, передают армянские СМИ.

Особое внимание Кочарян уделил отсутствию, по его мнению, экономической мотивации США, сославшись на незначительный объем американской торговли с Южным Кавказом. При этом он свел весь проект к конспирологическим рассуждениям о контроле над Ираном и «роли Израиля», что лишь подчеркивает попытку увести дискуссию из рациональной плоскости в сферу политических страшилок.

Не менее показательной выглядит и критика масштабов инвестиций. Кочарян заявил, что строительство 43-километрового железнодорожного участка «не может стоить миллиарды долларов», и назвал подобные оценки «несерьезными», сознательно подменяя понятия и игнорируя тот факт, что TRIPP рассматривается не как локальный инфраструктурный объект, а как элемент более широкой транспортной и логистической цепочки, способной изменить региональную конфигурацию.

По его словам, в текущей конфигурации Еревану якобы отводится роль «технического элемента» проекта.

Однако экс-президент умалчивает о том, что именно его собственное правление в свое время привело к транспортной и экономической блокаде страны, последствия которой Армения пытается преодолеть до сих пор.

Заявления о том, что Армения могла бы реализовать проект «собственными силами», также выглядят оторванными от реальности. За годы нахождения Кочаряна у власти страна так и не смогла создать ни одного сопоставимого инфраструктурного проекта, а экономическая модель строилась на закрытости и зависимости.

Примечательно, что критика TRIPP прозвучала на фоне уже подписанных договоренностей. Ранее МИД Армении опубликовал документ, предусматривающий создание компании с контрольной долей США (74%) и долей Армении в 26% с возможностью ее увеличения до 49% при продлении соглашения. Кроме того, 8 августа 2025 года в Вашингтоне была подписана совместная декларация лидеров Армении, США и Азербайджана, закрепившая рамки мирного урегулирования и запуск проекта.

Читайте по теме:

Риторика мира и тень реванша: кто тянет Армению назад