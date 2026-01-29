Аббас Арагчи: Ядерное оружие не имеет места в расчетах безопасности Ирана

«Ядерное оружие не имеет места в наших расчетах безопасности, и мы никогда не стремились его приобрести», - написал глава МИД Ирана Аббас Арагчи в своем аккаунте в соцсети X.

«Иран всегда приветствовал взаимовыгодное, справедливое и равноправное ядерное соглашение - на равных условиях, без принуждения, угроз и запугивания, - которое гарантирует права Ирана на мирные ядерные технологии и исключает наличие ядерного оружия», - отметил иранский министр.

В то же время он подчеркнул, что Иран готов ответить на любую агрессию со стороны США.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио не исключил, что Вашингтон может нанести превентивный удар по Ирану.