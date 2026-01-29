ЕС примет санкции против Ирана в связи с подавлением протестов

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС примет позднее в четверг антииранские санкции в связи с подавлением Тегераном протестов.

"Мы примем сегодня европейские санкции против ответственных за репрессии в Иране: членов правительства, прокуроров, начальников полицейских подразделений, членов Корпуса стражей исламской революции, ответственных за отключение интернета", - сказал он в четверг перед заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

ЕС заморозит активы более 20 физлиц и юрлиц и запретит им въезд в страны ЕС, отметил Барро.

Накануне Франция поддержала идею включить КСИР в европейский список террористических организаций.

В конце 2025 года в Иране начались протесты. Поначалу они были вызваны экономической ситуацией в стране, в частности, резким падением курса национальной валюты, но затем от протестующих стали звучать и политические требования. В последние дни обстановка в иранских городах, в целом, нормализовалась.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщал, что в ходе беспорядков в стране "погибли 2427 гражданских лиц и сотрудников сил безопасности Ирана, а также 690 террористов".

Источник: Интерфакс