Семейная трагедия: что известно о супруге мужчины, покончившего с собой

В TƏBİB (Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана) прокомментировали состояние Шафиги Алекперовой, пострадавшей в результате нападения со стороны своего супруга Эмиля Ализаде.

«Пациентка 1999 года рождения, госпитализированная 25.01.2026 в Клинический медицинский центр с различными телесными повреждениями, 28.01.2026 была выписана по настоянию родственников. На основании расписки они отказались от дальнейших медицинских услуг», - сообщили в ведомстве в ответ на запрос 1news.az.

В TƏBİB также добавили, что родственники пострадавшей приняли решение перевезти её в частную клинику для дальнейшего лечения.

Напомним, что инцидент произошел на днях: 34-летний сын председателя Габалинского районного суда Аббаса Алиева, Эмиль Ализаде, на глазах у своего ребенка нанес многочисленные ножевые ранения супруге.

Совершив содеянное, мужчина поднялся с 10-го на 16-й этаж здания и выждал время. Когда на место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов, он покончил с собой, выбросившись с 16-го этажа.

По факту покушения Эмина Ализаде на умышленное убийство Шафиги Алекперовой в прокуратуре Хатаинского района возбуждено уголовное дело.