Эрдоган - Пезешкиану: Анкара готова содействовать деэскалации напряженности между США и Ираном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Об этом в пятницу, 30 января сообщили в Управлении по связям при администрации президента Турции.

Лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и Ирана, а также нарастающую военную напряженность в регионе.

Президент Эрдоган заявил, что Анкара готова способствовать деэскалации между США и Ираном и урегулированию конфликтных вопросов.

Глава турецкого государства также сообщил, что сегодня примет находящегося в Турции министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.

Источник: Anadolu