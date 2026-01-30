Эрдоган - Пезешкиану: Анкара готова содействовать деэскалации напряженности между США и Ираном
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Об этом в пятницу, 30 января сообщили в Управлении по связям при администрации президента Турции.
Лидеры обсудили двусторонние отношения Турции и Ирана, а также нарастающую военную напряженность в регионе.
Президент Эрдоган заявил, что Анкара готова способствовать деэскалации между США и Ираном и урегулированию конфликтных вопросов.
Глава турецкого государства также сообщил, что сегодня примет находящегося в Турции министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи.
Источник: Anadolu
