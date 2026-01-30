Хакан Фидан: Турция выступает за решение проблем в Иране без внешнего вмешательства

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его страна выступает за то, чтобы внутренние проблемы Ирана решались без внешнего вмешательства.

«Мы внимательно следим за событиями в Иране. Мы глубоко сожалеем о гибели людей в ходе протестов и хотим выразить наши соболезнования иранскому народу. Нас радует, что ситуация в значительной степени стабилизировалась. Мы надеемся, что спокойствие сохранится. Мы желаем, чтобы внутренние проблемы Ирана решались мирным путем без внешнего вмешательства и иранским народом», - сказал он в Стамбуле на пресс-конференции с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

Источник: ТАСС