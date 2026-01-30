"Тепло для Украины от Азербайджана!" - вице-спикер Верховной Рады о гумпомощи Баку

Азербайджан с 20 января отправил в Украину уже два гуманитарных конвоя с энергетическим оборудованием.

Об этом вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк написала в своем аккаунте в Facebook.

Это, в том числе, 11 генераторов и 5 трансформаторов, более 27 000 метров кабеля и проводов и 12 низковольтных панелей стоимостью 1 млн долларов, подчеркнула она.

Елена Кондратюк отметила, что отправка помощи организована Министерством энергетики Азербайджана по поручению Президента страны Ильхама Алиева.

По ее словам, дружественный Азербайджан уже не впервые помогает Украине с начала войны.

"Общая сумма оказанной Украине гуманитарной помощи, включая поддержку, направленную на восстановление и реконструкцию, уже превысила 45 миллионов долларов», - подчеркнула вице-спикер Верховной Рады.

"Искренне благодарна Азербайджану за очень своевременную и крайне важную этой зимой помощь и вклад в дело восстановления украинской энергетики!" - написала Кондратюк.