Иран намерен развивать свою оборонную инфраструктуру

Оборонный потенциал Ирана не будет предметом каких-либо переговоров, Тегеран намерен и впредь развивать свою оборонную инфраструктуру.

Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

«Безопасность иранской нации - наша красная линия. Мы оставляем за собой право поддерживать и развивать нашу оборонную инфраструктуру», - подчеркнул он на пресс-конференции в Стамбуле с турецким коллегой Хаканом Фиданом. «Ни одна страна не торгуется с другими по поводу своих средств обороны, и Иран не является исключением из этого правила», - добавил глава иранского МИД.

Источник: ТАСС