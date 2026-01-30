 Гутерриш: ООН находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса» | 1news.az | Новости
Гутерриш: ООН находится под угрозой «неминуемого финансового коллапса»

First News Media19:27 - Сегодня
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш 28 января сообщил странам - участницам всемирной организации, что ООН находится под угрозой "неминуемого финансового коллапса" из-за неуплаты взносов и бюджетного правила, вынуждающего ее возвращать неизрасходованные средства.

По оценкам генсека, деньги у организации могут закончиться к июлю 2026 года, сообщило агентство Reuters.

Согласно письму Гутерриша, оказавшемуся в распоряжении агентства, кризис в организации "углубляется, угрожая реализации программ и создавая риск финансового коллапса". "В ближайшем будущем ситуация будет ухудшаться", - отмечает генсек. В письме он подчеркивает, что "решения не выплачивать начисленные взносы, которые финансируют значительную часть утвержденного регулярного бюджета, теперь официально объявлены". Какие именно страны при этом имелись в виду, не уточняется.

"Либо все государства-участники выполнят свои обязательства по полной и своевременной оплате, либо государства-участники должны коренным образом пересмотреть наши финансовые правила, чтобы предотвратить неминуемый финансовый коллапс", - приводит агентство слова из письма Гутерриша. По оценкам генсека, денежные средства у организации могут закончиться к июлю.

ООН сталкивается с кризисом ликвидности на фоне того, как США, ее крупнейший донор, резко сократили добровольное финансирование агентств ООН и отказались выплачивать обязательные взносы в регулярный бюджет и бюджет миротворческих операций ООН. По данным агентства Reuters, в 2025 году объем помощи всемирной организации со стороны США сократился до $3,3 млрд, что составляет порядка 14,8% от общего объема финансирования ООН. В 2024 году Вашингтон направлял организации $14,1 млрд, в 2022 году - $17,2 млрд.

В декабре 2025 генеральный директор отделения всемирной организации в Женеве Татьяна Валовая заявила, что бюджет ООН в 2026 году сократится на 15% по сравнению с 2025 годом, штат будет сокращен на 18% на фоне дефицита бюджета.

Источник: ТАСС

