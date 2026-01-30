Президент Египта: Между Ираном и США необходимо наладить дипломатический диалог

Египет прилагает значительные усилия, чтобы снизить напряженность между Ираном и США и наладить дипломатический диалог. Об этом объявил президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Мы прилагаем серьезные усилия для успокоения текущего кризиса и стараемся любыми способами свести его к диалогу. Мы опасаемся, что, если обстановка продолжит накаляться и перерастет в боевые действия, это негативно скажется на всем Ближнем Востоке, в том числе, на экономической ситуации", - подчеркнул ас-Сиси в ходе визита в Академию ВС Египта.

В то же время египетский лидер напомнил студентам и преподавателям академии о роли президента США Дональда Трампа в установлении режима прекращения огня в секторе Газа и вновь поблагодарил американского лидера за разработанный им в этой связи план.