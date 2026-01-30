В Нидерландах расследуют предполагаемое полицейское насилие против мусульманок

В Нидерландах начато расследование по делу о возможном насилии со стороны сотрудника полиции на почве расизма.

Как сообщается, он избил двух мусульманских женщин дубинкой и ногами. Видеозаписи случившегося получили распространение в социальных сетях.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 26 января в городе Утрехт. В заявлении отмечается, что опубликованные кадры могут шокировать и вызывать вопросы, при этом подчеркивается, что подобные сигналы воспринимаются со всей серьезностью.

Сообщается также, что будут изучены все видеозаписи инцидента, зафиксированные камерами, и начато всестороннее расследование. В то же время указано, что одна из женщин была задержана по обвинению в оскорблении сотрудника полиции.

В материале общественного вещателя NOS приводятся слова представителя полиции, который отметил, что распространенные видеозаписи вызвали «сильные эмоции и, в особенности, вопросы, связанные с расизмом».

Источник: Anadolu