Хелена Бонем Картер и не только: Объявлен актерский состав 4 сезона сериала «Белый лотос» - ФОТО

Сериал «Белый лотос» продолжает расширять звёздный каст - к четвёртому сезону проекта присоединились Хелена Бонем Картер, Крис Мессина и Марисса Лонг, для которой участие в сериале станет телевизионным дебютом.

Ранее Variety сообщал, что Бонем Картер и Мессина ведут переговоры об участии в новом сезоне, однако теперь их кастинг подтверждён официально - детали персонажей и сюжетные линии, как и в предыдущих сезонах шоу, держатся в секрете.

Новые актёры пополнят уже объявленный состав, в который входят Стив Куган, Калеб Джонте Эдвардс, Александр Людвиг и ЭйДжей Мичалка.

Четвёртый сезон «Белого лотоса» будет снят во Франции - действие развернётся в Париже, а также на Лазурном берегу. Создатель сериала Майк Уайт традиционно выступает сценаристом, режиссёром и исполнительным продюсером проекта. Продюсерами также остаются Дэвид Бернард и Марк Камин.

«Белый лотос» - это сатирическая антология HBO, в каждом сезоне которой действие разворачивается на элитном курорте сети White Lotus. Сериал исследует темы классового неравенства, власти, привилегий и скрытых конфликтов за фасадом роскошного отдыха. Проект стал одним из самых обсуждаемых шоу последних лет и получил множество престижных наград, включая Emmy и Golden Globe.

