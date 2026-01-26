«Bölmə»: Первый взгляд на новый сериал Эмиля Гулиева - ВИДЕО

В скором времени в эфире телеканала ITV будет дан старт новому сериалу режиссёра Эмиля Гулиева - «Bölmə» (Отдел), трейлер которого уже доступен для просмотра в социальных сетях.

Главные роли в сериале, который расскажет историю о борьбе с наркоманией, исполнили Самими Фархад, Эльнур Гусейнов, Махир Дервиш, Ульви Гасанлы и Эмин Мирабдуллаев.

Точная дата премьеры сериала «Bölmə» на канале ITV на данный момент не объявлена – известно, что проект, в основу сюжета которого легли реальные события, будет состоять из 8 эпизодов протяженностью 40-45 минут каждый.

Напомним, что режиссер Эмиль Гулиев хорошо знаком зрителям по проекту «Əqrəb mövsümü», который в своё время стал одним из самых заметных и обсуждаемых сериалов в азербайджанской телевизионной индустрии и был расценён как прорыв в жанре локальных многосерийных проектов.

