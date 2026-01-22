Восстановлен показ сериала «Səkkiz»: Официальное заявление Хикмета Рагимова - ФОТО - ВИДЕО

Актер и режиссер Хикмет Рагимов сообщил в социальной сети Instagram, что телеканал ARB продолжит показ сериала «Səkkiz», который ранее оказался в центре скандала.

Напомним, что ранее трансляция сериала «Səkkiz» с нецензурной лексикой привела к трехчасовой приостановке эфира ARB TV – скандал вокруг «Səkkiz» привел к тому, что показ сериала был приостановлен как на ARB TV, так и в YouTube - также показ проекта приостановили и в сети Park Cinema, где еженедельно презентовали по эпизоду. Отметим, что в проекте Х.Рагимов выступает не только как режиссер-постановщик, но и как исполнитель главной мужской роли.

Показ сериала восстановлен - второй эпизод «Səkkiz» зрители увидят на ARB TV 24 января в 23:00 - об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщил Хикмет Рагимов, отметивший следующее: «Государство положительно откликнулось как на творческую команду, так и на интересы и пожелания зрителей. За это мы выражаем благодарность, как от себя лично, так и от имени всей творческой команды. Мы бесконечно признательны всем, кто принимает справедливые решения и поддерживает развитие азербайджанского кино и сериалов. Любое цензурное ограничение является препятствием для развития искусства. При этом мы с уважением относимся ко всем законам».

Особую благодарность Х.Рагимов выразил продюсеру Исламу Аге, который с первого дня верил в него и создавал условия для реализации этого проекта, поддерживая его во всех ситуациях: «И, наконец, бесконечная благодарность Всевышнему за всё».

Сюжет: После самоубийства дочери-школьницы жизнь главного героя полностью рушится. Потеря пробуждает скрытые детские травмы, а боль превращается в жажду мести. Он начинает поочерёдно охотиться на тех, кого считает виновными в её смерти. Бывшая жена, равнодушная медсестра, школьный директор и самые близкие люди оказываются на его пути. В обществе он выглядит спокойным и доброжелательным, но внутри постепенно погружается во тьму.

