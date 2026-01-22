Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» — СПИСОК

Номинации на премию «Оскар-2026» объявили сегодня 22 января - среди лидеров по числу номинаций «Битва за битвой», «Грешники» и «Хамнет».

98 церемония вручения премии «Оскар пройдет 15 марта, её ведущим снова выступит Конан О’Брайен - список основных номинантов представлен ниже:

Лучшая актриса второго плана

Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность»

Инга Ибсдоттер Лиллеас — «Сентиментальная ценность».

Эми Мэдиган — «Орудия»

Тияна Тейлор — «Битва за битвой»

Вунми Мосаку — «Грешники»

Лучший актер второго плана

Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»

Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»

Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»

Шон Пенн — «Битва за битвой»

Делрой Линдо — «Грешники»

Лучший грим и прически

«Франкенштейн»

«Гадкая сестра»

«Грешники»

«Крушитель»

«Kokuho»

Лучший саундтрек

«Грешники»

«Битва за битвой»

«Хамнет»

«Франкенштейн»

«Бугония»

Лучший адаптированный сценарий

«Битва за битвой»

«Хамнет»

«Сны поездов»

«Франкенштейн»

«Бугония»

Лучший оригинальный сценарий

«Грешники»

«Марти Великолепный»

«Сентиментальная ценность»

«Простая случайность»

«Голубая луна»

Лучший кастинг

«Хамнет»

«Марти Великолепный»

«Битва за битвой»

«Секретный агент»

«Грешники»

Лучшая песня

“Golden” — «Кейпоп-охотницы на демонов»

“I Lied To You” — «Грешники»

Sweet Dreams of Joy

“Dear Me” — Diane Warren: Relentless

“Train Dreams” — «Сны поездов»

Лучшие костюмы

«Аватар: Пламя и пепел»

«Франкенштейн»

«Хэмнет»

«Грешники»

«Марти Великолепный»

Лучший международный фильм

«Секретный агент»

«Сентиментальная ценность»

«Сират»

«Простая случайность»

«Голос Хинд Риджаб»

Лучший анимационный фильм

«Арко»

«Зверополис 2»

«Кейпоп-охотницы на демонов»

«Маленькая Амели»

«Элио»

Лучший звук

«Формула-1»

«Франкенштейн»

«Битва за битвой»

«Грешники»

«Сират»

Лучший монтаж

«Формула-1»

«Марти Велиполепный»

«Битва за битвой»

«Сентиментальная ценность»

«Грешники»

Лучшие визуальные эффекты

«Формула-1»

«Аватар: Пламя и пепел»

«Потерянный автобус»

«Грешники»

«Мир Юрского периода: Воскрешение»

Церемония вручения «Оскара 2026» пройдет в ночь с 15 на 16 марта. Ведущим снова выступит Конан О'Брайен.