Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» — СПИСОК
Номинации на премию «Оскар-2026» объявили сегодня 22 января - среди лидеров по числу номинаций «Битва за битвой», «Грешники» и «Хамнет».
98 церемония вручения премии «Оскар пройдет 15 марта, её ведущим снова выступит Конан О’Брайен - список основных номинантов представлен ниже:
Лучшая актриса второго плана
- Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность»
- Инга Ибсдоттер Лиллеас — «Сентиментальная ценность».
- Эми Мэдиган — «Орудия»
- Тияна Тейлор — «Битва за битвой»
- Вунми Мосаку — «Грешники»
Лучший актер второго плана
- Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
- Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
- Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
- Шон Пенн — «Битва за битвой»
- Делрой Линдо — «Грешники»
Лучший грим и прически
- «Франкенштейн»
- «Гадкая сестра»
- «Грешники»
- «Крушитель»
- «Kokuho»
Лучший саундтрек
- «Грешники»
- «Битва за битвой»
- «Хамнет»
- «Франкенштейн»
- «Бугония»
Лучший адаптированный сценарий
- «Битва за битвой»
- «Хамнет»
- «Сны поездов»
- «Франкенштейн»
- «Бугония»
Лучший оригинальный сценарий
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
- «Сентиментальная ценность»
- «Простая случайность»
- «Голубая луна»
Лучший кастинг
- «Хамнет»
- «Марти Великолепный»
- «Битва за битвой»
- «Секретный агент»
- «Грешники»
Лучшая песня
- “Golden” — «Кейпоп-охотницы на демонов»
- “I Lied To You” — «Грешники»
- Sweet Dreams of Joy
- “Dear Me” — Diane Warren: Relentless
- “Train Dreams” — «Сны поездов»
Лучшие костюмы
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Франкенштейн»
- «Хэмнет»
- «Грешники»
- «Марти Великолепный»
Лучший международный фильм
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Сират»
- «Простая случайность»
- «Голос Хинд Риджаб»
Лучший анимационный фильм
- «Арко»
- «Зверополис 2»
- «Кейпоп-охотницы на демонов»
- «Маленькая Амели»
- «Элио»
Лучший звук
- «Формула-1»
- «Франкенштейн»
- «Битва за битвой»
- «Грешники»
- «Сират»
Лучший монтаж
- «Формула-1»
- «Марти Велиполепный»
- «Битва за битвой»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучшие визуальные эффекты
- «Формула-1»
- «Аватар: Пламя и пепел»
- «Потерянный автобус»
- «Грешники»
- «Мир Юрского периода: Воскрешение»
Церемония вручения «Оскара 2026» пройдет в ночь с 15 на 16 марта. Ведущим снова выступит Конан О'Брайен.
