 Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» — СПИСОК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» — СПИСОК

Феликс Вишневецкий17:59 - Сегодня
Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» — СПИСОК

Номинации на премию «Оскар-2026» объявили сегодня 22 января - среди лидеров по числу номинаций «Битва за битвой», «Грешники» и «Хамнет».

98 церемония вручения премии «Оскар пройдет 15 марта, её ведущим снова выступит Конан О’Брайен - список основных номинантов представлен ниже:

Лучшая актриса второго плана

  • Эль Фэннинг — «Сентиментальная ценность»
  • Инга Ибсдоттер Лиллеас — «Сентиментальная ценность».
  • Эми Мэдиган — «Орудия»
  • Тияна Тейлор — «Битва за битвой»
  • Вунми Мосаку — «Грешники»

Лучший актер второго плана

  • Стеллан Скарсгард — «Сентиментальная ценность»
  • Джейкоб Элорди — «Франкенштейн»
  • Бенисио Дель Торо — «Битва за битвой»
  • Шон Пенн — «Битва за битвой»
  • Делрой Линдо — «Грешники»

Лучший грим и прически

  • «Франкенштейн»
  • «Гадкая сестра»
  • «Грешники»
  • «Крушитель»
  • «Kokuho»

Лучший саундтрек

  • «Грешники»
  • «Битва за битвой»
  • «Хамнет»
  • «Франкенштейн»
  • «Бугония»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Битва за битвой»
  • «Хамнет»
  • «Сны поездов»
  • «Франкенштейн»
  • «Бугония»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Простая случайность»
  • «Голубая луна»

Лучший кастинг

  • «Хамнет»
  • «Марти Великолепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Секретный агент»
  • «Грешники»

Лучшая песня

  • “Golden” — «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • “I Lied To You” — «Грешники»
  • Sweet Dreams of Joy
  • “Dear Me” — Diane Warren: Relentless
  • “Train Dreams” — «Сны поездов»

Лучшие костюмы

  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Франкенштейн»
  • «Хэмнет»
  • «Грешники»
  • «Марти Великолепный»

Лучший международный фильм

  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Сират»
  • «Простая случайность»
  • «Голос Хинд Риджаб»

Лучший анимационный фильм

  • «Арко»
  • «Зверополис 2»
  • «Кейпоп-охотницы на демонов»
  • «Маленькая Амели»
  • «Элио»

Лучший звук

  • «Формула-1»
  • «Франкенштейн»
  • «Битва за битвой»
  • «Грешники»
  • «Сират»

Лучший монтаж

  • «Формула-1»
  • «Марти Велиполепный»
  • «Битва за битвой»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Формула-1»
  • «Аватар: Пламя и пепел»
  • «Потерянный автобус»
  • «Грешники»
  • «Мир Юрского периода: Воскрешение»

Церемония вручения «Оскара 2026» пройдет в ночь с 15 на 16 марта. Ведущим снова выступит Конан О'Брайен.

Поделиться:
251

Актуально

Xроника

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом ...

Xроника

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» ...

Политика

Ильхам Алиев подписал документ о присоединении Азербайджана к Совету мира в ...

Политика

Дональд Трамп: Мы положили конец восьми войнам

Lifestyle

Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» — СПИСОК

Эмиль Гулиев возвращается на ITV с новым сериалом - ФОТО

Министерство выплатит Азеру Айдемиру 657 000 AZN - ПОДРОБНОСТИ

Восстановлен показ сериала «Səkkiz»: Официальное заявление Хикмета Рагимова - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Эльшад Хосе сделал заявление после освобождения из-под ареста: «Всегда был против мата» - ВИДЕО

Виктория Бекхэм отказалась шить свадебное платье для невестки? Стилист раскрыла правду - ФОТО

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые откровенно рассказал о давлении родителей, унижениях и семейных интригах - ФОТО

Рэпер Эльшад Хосе освобождён из-под ареста

Последние новости

На встрече с делегацией НАТО в Милли Меджлисе обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества

Сегодня, 19:03

Вице-спикер парламента Грузии: Мир в регионе благотворно повлияет на его инвестиционную привлекательность

Сегодня, 18:40

ВМС Франции задержали нефтяной танкер из России

Сегодня, 18:28

В известном ресторане на проспекте Азадлыг произошла массовая драка - ФОТО

Сегодня, 18:15

Объявлены номинанты премии «Оскар 2026» — СПИСОК

Сегодня, 17:59

MEDİA призвало Meta удалить дипфейк от имени Президента

Сегодня, 17:47

Трамп пригрозил ответными мерами в случае продажи странами ЕС активов США

Сегодня, 17:37

Президент: Процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном отражается и в налаживании торговых отношений

Сегодня, 17:33

Трамп: США не придется ничего платить за Гренландию

Сегодня, 17:31

Ильхам Алиев: Совет мира важен для укрепления мира на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:28

Реанимация, операции и вера в чудо: Основоположник каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мир-Али Сейидов борется за жизнь

Сегодня, 17:26

AZAL начинает сотрудничество с международной IT-компанией

Сегодня, 17:11

Агентство продовольственной безопасности предупредило экспортёров растениеводческой продукции

Сегодня, 17:04

В Гёйчае задержан вооруженный наркоторговец

Сегодня, 16:57

В Хырдалане из автомобиля похитили банковскую карту

Сегодня, 16:52

Назначен новый директор Научно-учебного центра Министерства финансов

Сегодня, 16:20

В Давосе состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Дональдом Трампом - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:05

На Часовой неделе LVMH в Милане Дом Bvlgari представил новые интерпретации своих знаковых моделей - ФОТО

Сегодня, 16:02

Саакашвили: «Я бы завершил правление «Грузинской мечты» за час»

Сегодня, 15:25

Ильхам Алиев принял участие в церемонии подписания документа «Устав Совета мира» в Давосе - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43