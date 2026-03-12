 Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

First News Media19:45 - Сегодня
Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума.

Как сообщает Report, в церемонии открытия мероприятия, проходившего во дворце Гюлистан, принял участие и выступил президент Ильхам Алиев.

После открытия форум продолжил свою работу панельными сессиями.

В первый день мероприятия состоялись три панели, посвященные темам: "Глобальная безопасность и баланс сил: Уважение к международному праву, новые вопросы, новые вызовы", "Многосторонность в кризисе: Новый взгляд на глобальное сотрудничество" и "Организация Объединенных Наций на 80-летие".

После выступлений, обсуждений и вопросов-ответов на панелях первый день форума завершился.

Отметим, что Глобальный Бакинский форум уже на протяжении многих лет является важной платформой с точки зрения обсуждения глобальных проблем, продвижения политического диалога и укрепления международного сотрудничества.

Международное мероприятие, проводимое по инициативе Международного центра Низами Гянджеви, в котором ожидается участие 400 человек, объединяет лидеров высокого уровня и уполномоченных лиц из различных стран, внося вклад в диалог и сотрудничество для решения глобальных вызовов.

Форум продлится до 14 марта.

10:15

В Баку начал работу XIII Глобальный Бакинский форум на тему "Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период".

Как сообщает Report, церемония открытия форума проходит во дворце Гюлистан.

Глобальный Бакинский форум уже многие годы считается важной площадкой для обсуждения глобальных проблем, развития политического диалога и укрепления международного сотрудничества.

Международное мероприятие проводится по инициативе Международного центра Низами Гянджеви. Ожидается участие около 400 представителей из различных стран, включая высокопоставленных политиков.

Форум направлен на развитие диалога и сотрудничества для поиска решений актуальных глобальных вызовов.

Мероприятие продлится до 14 марта.

Отметим, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.

Поделиться:
740

Актуально

Мнение

«Нет ничего лучше мира». Концепция Алиева как основа региональной безопасности ...

Общество

В Физулинском районе на мине погибли пастух и лошадь

Общество

Гуманитарная помощь, направленная из России в Иран, отправлена из Лянкярана - ...

Политика

Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

Политика

Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

Посол Ирана: Выражаю глубокую благодарность правительству и народу Азербайджана - ВИДЕО

Глава ВОЗ призвал к реформам системы ООН на Глобальном Бакинском форуме

Euronews о визите Антониу Кошты в Баку - ВИДЕО

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Макрон после разговора с Ильхамом Алиевым опубликовал пост на азербайджанском языке

Джейхун Байрамов обсудил с Генсеком ОТГ атаки иранских дронов на Нахчыван - ОБНОВЛЕНО

Гуманитарная помощь, отправленная в Иран, достигла пограничного пункта «Астара» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Türkiye: Отряды РПК скапливаются в Иране, формируя угрозу для Турции и Азербайджана

Последние новости

Умер актер сыгравший Макара Гусева из «Приключений Электроника»

Сегодня, 21:40

ВСУ нанесли удар по медпункту в Донецке, погибли 8 человек

Сегодня, 21:20

В Физулинском районе на мине погибли пастух и лошадь

Сегодня, 21:00

Гуманитарная помощь, направленная из России в Иран, отправлена из Лянкярана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:48

Вдова Али Хаменеи жива - СМИ

Сегодня, 20:40

В столице Турции произошло землетрясение

Сегодня, 20:32

Профессор Халил Кочарли ушел из жизни в возрасте 100 лет

Сегодня, 20:20

Шарль Мишель: Баку превратился в важную платформу для глобального диалога и сотрудничества

Сегодня, 20:00

Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:45

Суд смягчил приговор осужденным по делу о взрыве с 10 погибшими в Баку

Сегодня, 19:30

Посол Ирана: Выражаю глубокую благодарность правительству и народу Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 19:15

Лариджани: В случае удара США по энергосистеме Ирана регион «погрузится во тьму»

Сегодня, 19:00

Ереван отказался от российской гуманитарной помощи - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

Глава ВОЗ призвал к реформам системы ООН на Глобальном Бакинском форуме

Сегодня, 18:30

Euronews о визите Антониу Кошты в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 18:15

Хикмет Гаджиев: Азербайджан и Армения работают над параметрами будущей мирной повестки дня

Сегодня, 18:00

Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаке США и Израиля

Сегодня, 17:54

Али Асадов встретился с президентом Тимор-Лесте

Сегодня, 17:53

Верховный лидер Ирана: Необходимо использовать блокирование Ормузского пролива как рычаг давления

Сегодня, 17:34

Верховный лидер Ирана пообещал без колебания отомстить за кровь мучеников

Сегодня, 17:30
Все новости
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
1news TV

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

В последние годы тревожные события, о которых раньше мы слышали лишь из зарубежных новостей, стали происходить и в нашем обществе.24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50