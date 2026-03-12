Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума - ОБНОВЛЕНО

Завершился первый день XIII Глобального Бакинского Форума.

Как сообщает Report, в церемонии открытия мероприятия, проходившего во дворце Гюлистан, принял участие и выступил президент Ильхам Алиев.

После открытия форум продолжил свою работу панельными сессиями.

В первый день мероприятия состоялись три панели, посвященные темам: "Глобальная безопасность и баланс сил: Уважение к международному праву, новые вопросы, новые вызовы", "Многосторонность в кризисе: Новый взгляд на глобальное сотрудничество" и "Организация Объединенных Наций на 80-летие".

После выступлений, обсуждений и вопросов-ответов на панелях первый день форума завершился.

Отметим, что Глобальный Бакинский форум уже на протяжении многих лет является важной платформой с точки зрения обсуждения глобальных проблем, продвижения политического диалога и укрепления международного сотрудничества.

Международное мероприятие, проводимое по инициативе Международного центра Низами Гянджеви, в котором ожидается участие 400 человек, объединяет лидеров высокого уровня и уполномоченных лиц из различных стран, внося вклад в диалог и сотрудничество для решения глобальных вызовов.

Форум продлится до 14 марта.

10:15

В Баку начал работу XIII Глобальный Бакинский форум на тему "Преодоление разногласий в мире, переживающем переходный период".

Как сообщает Report, церемония открытия форума проходит во дворце Гюлистан.

Глобальный Бакинский форум уже многие годы считается важной площадкой для обсуждения глобальных проблем, развития политического диалога и укрепления международного сотрудничества.

Международное мероприятие проводится по инициативе Международного центра Низами Гянджеви. Ожидается участие около 400 представителей из различных стран, включая высокопоставленных политиков.

Форум направлен на развитие диалога и сотрудничества для поиска решений актуальных глобальных вызовов.

Мероприятие продлится до 14 марта.

Отметим, что Глобальный Бакинский форум проводится в Азербайджане с 2013 года. В рамках ежегодного мероприятия представители разных стран обсуждают мировые процессы, вопросы глобальной безопасности, баланс сил, международное право и другие актуальные темы.