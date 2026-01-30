МИД Ирана: Тегеран примет меры в ответ на решение ЕС признать КСИР «террористической организацией»
В МИД Ирана заявили, что примут необходимые меры в ответ на решение Европейского союза (ЕС) объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) «террористической организацией».
В заявлении ведомства подчеркнуто, что КСИР, являющийся неотъемлемой частью официальных вооруженных сил Исламской Республики Иран, защищает суверенитет и национальную безопасность страны в соответствии с конституцией Ирана.
При этом отмечено, что действия ЕС направлены не только против КСИР, но и против всего иранского народа.
Также заявлено, что своим решением ЕС серьезно нарушает принцип «верховенства закона» в международных отношениях, подрывает претензии Европы быть конструктивным участником мировой арены и способствует беззаконию на глобальном уровне.
В ведомстве также предупредили, что европейские политики будут нести ответственность за политические, правовые и вопросы безопасности, связанные с решением ЕС.
Источник: Anadolu