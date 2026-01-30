Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву: Приглашаю Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение России провести встречу между ним и Владимиром Путиным в Москве.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов (цитата по РБК-Украина).

Президент Украины подчеркнул, что он готов на любой формат встречи на уровне лидеров, если такие переговоры помогут закончить войну.

Источник: MEDUZA