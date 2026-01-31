Пеп Гвардиола вновь осудил разрушение Газы и безразличие к судьбе палестинских детей

После матча «Манчестер Сити» против «Галатасарая» главный тренер британского клуба Пеп Гвардиола посетил благотворительное мероприятие «ACT X PALESTINE» в Барселоне.

Он появился в куфии и воспользовался случаем, чтобы вновь заявить о своей поддержке Палестины, обрушившись с критикой на «трусов» во власти.

«Когда я вижу ребенка за последние два года на кадрах в социальных сетях и по телевизору, снимающего себя плачущим и спрашивающего, где его мать [...] я всегда представляю, как они говорят: «Где вы? Придите и помогите нам». [...] Я верю, что мы оставили их одних, бросили их».

Его слова последовали за выступлением на каталонской радиостанции RAC1 в прошлом году, где он заявил, что «абсолютно принимает сторону Палестины». А летом, во время церемонии вручения ему почетной докторской степени Манчестерского университета, он использовал свою речь, чтобы затронуть тему геноцида, сказав: «То, что мы видим в Газе, настолько мучительно. Это причиняет боль всему моему телу».

Несмотря на достигнутое в октябре соглашение о прекращении огня, министерство здравоохранения Газы заявляет, что с тех пор было убито более 400 палестинцев, что увеличило общее число жертв до более чем 70 000 человек с 2023 года.

Позже в своей речи Гвардиола призвал людей «сделать шаг вперед», воскликнув, что те, кто находится у власти, хотят отвлечь наше внимание: «Бомбы стремятся создать только одно: тишину [...] Мы должны просто отказаться смотреть в другую сторону».