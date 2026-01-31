 В иранских городах взрывы - СМИ Израиля | 1news.az | Новости
В мире

В иранских городах взрывы - СМИ Израиля

First News Media18:15 - Сегодня
В иранских городах взрывы - СМИ Израиля

Взрыв прогремел в одном из зданий в городе Бендер-Аббас в провинции Хормозган на юге Ирана.

Инцидент произошел в восьмиэтажном здании, расположенном на проспекте Муаллим.

Глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган сообщил, что имеются сведения о по меньшей мере одном погибшем и 14 пострадавших.

На месте происшествия работают экстренные службы. Официальные комментарии по поводу последствий взрыва пока не поступали.

Также израильские сайты сообщают о взрыве в жилом комплексе в городе Ахваз, где, по неподтвержденным данным, погибли четыре человека. Глава муниципальной пожарно-спасательной службы заявил, что причиной инцидента стала утечка газа.

Еще один взрыв был зафиксирован в городе Паранд к юго-западу от Тегерана. По предварительным данным, инцидент произошел на одной из баз ВВС Ирана. Причины взрыва в этом случае также не раскрываются, официальных комментариев пока не поступало.

Кроме того, появились сообщения о взрыве в Тебризе.

