В мире

20:00 - Сегодня
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что Франции необходимо срочно возобновить диалог с Россией.

Такое мнение он выразил в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Нам нужен диалог с Россией, в частности по энергетике, демократии, экономике", - подчеркнул Филиппо.

Он выразил сожаление, что контакт с РФ не поддерживается.

"С Россией диалога нет - только оскорбления. Это абсурд", - заявил политик.

По его словам, Франция должна сотрудничать в том числе и со странами БРИКС.

"Мы должны также работать вместе с Китаем, странами Африки, Бразилией, США - со всеми", - сказал лидер "Патриотов".

В то же время он указал на то, что диалог между Францией и США "больше напоминает подчинение".

"Формально говорят, но по сути подчиняются", - отметил Филиппо.

В декабре 2025 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что, если французский лидер Эмманюэль Макрон готов поговорить, то президент России Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что всегда открыт к контактам, "но при понимании, что это будут вежливые люди с какими-то элементарными навыками приличия".

Источник: ТАСС

