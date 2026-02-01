Зеленский: За январь Россия запустила по Украине более 6 тысяч БПЛА

За прошлый месяц Россия применила против Украины более 6 тыс. ударных беспилотников, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов. Сейчас во многих регионах Украины продолжаются ремонтные работы по восстановлению критической инфраструктуры.

Об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал в своем аккаунте в Telegram.

Он подчеркнул, что практически все это – против энергетики, железной дороги, инфраструктуры, то есть всего, что поддерживает нормальный уровень жизни.

«Сейчас удары продолжаются. За прошедшую неделю – более 980 ударных дронов, почти 1100 управляемых авиационных бомб и две ракеты применила Россия против Украины. Кроме того, российские захватчики пытаются разрушить логистику, транспортное сообщение между городами и общинами. Именно поэтому потребность в защите неба над Украиной не исчезла, ракеты к Patriot, NASAMS, F-16 и другим платформам нужны нам каждый день. Выражаю благодарность всем партнерам, которые это понимают и оказывают помощь», – добавил Зеленский.