Зеленский назвал даты следующих мирных переговоров России, США и Украины

Следующие трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта пройдут в Абу-Даби 4 и 5 февраля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что заслушал доклад украинской переговорной группы. «Украина готова к предметному разговору, и мы заинтересованы в том, чтобы результат приблизил нас к реальному и достойному окончанию войны», — добавил политик.

Предыдущий раунд — в трехстороннем формате — прошел 23–24 января. При этом 1 февраля делегации России и Украины проведут переговоры в Абу-Даби без американской стороны.

Госсекретарь Марко Рубио в свою очередь допускал участие США в новой встрече в ОАЭ. При этом он уточнял, что на встрече точно не будет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Трамп считает, что предстоящие переговоры Москвы и Киева имеют шанс на успех и без них.

Источник: РБК