В Турции в январе зафиксировано рекордное потребление газа

Потребление газа в Турции в январе установило рекорд за все время наблюдений, свидетельствуют подсчеты на основе данных турецкой биржи EPIAS.

Спрос на газ для внутреннего рынка в Турции в январе стал максимальным за все время наблюдений с 2018 года для этого месяца, достигнув 9 млрд куб. м.

Россия по итогам 11 месяцев 2025 года увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 3%, до 18,9 млрд куб. м. РФ поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море: "Голубой поток" и "Турецкий поток".

Также в Турцию поставляется азербайджанский газ по трубопроводу Баку–Тбилиси–Эрзурум

В то же время Турция в январе - ноябре 2025 года также закупила рекордные 7,6 млрд куб. м СПГ у США.

Источник: ТАСС