Сегодня на Солнце произошли три сильные вспышки

На Солнце наблюдались три сильные вспышки класса М утром в воскресенье, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как следует из данных на сайте Лаборатории, в 06.05 по бакинскому времени произошла вспышка, которой был присвоен балл М1.7, в 07.41 случилась более слабая вспышка М1.0, а самая сильная из трёх (М1.9) произошла в 08.20 мск. Все они зарегистрированы в одной области на звезде, получившей номер 4366.

Накануне в Лаборатории сообщили, что на Солнце, до этого практически спокойном, наблюдается резкое усиление активности. Не исключается, что сила вспышек на звезде может достигнуть высшего Х класса.