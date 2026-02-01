Недавние беспорядки в Иране, когда зачинщики организовывали нападения на силы правопорядка, госучреждения и мечети, больше были похожи на попытку государственного переворота.

Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи.

"Недавний мятеж был похож на переворот. Конечно, переворот был подавлен. Их целью было разрушение важных центров управления страной, и именно поэтому они нападали на полицию, государственные учреждения, центры Корпуса стражей исламской революции, банки и мечети, а также поджигали Коран", - приводит его слова телеканал SNN.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов.