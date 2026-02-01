 Али Хаменеи: Недавний мятеж был похож на переворот | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Али Хаменеи: Недавний мятеж был похож на переворот

First News Media16:53 - Сегодня
Али Хаменеи: Недавний мятеж был похож на переворот

Недавние беспорядки в Иране, когда зачинщики организовывали нападения на силы правопорядка, госучреждения и мечети, больше были похожи на попытку государственного переворота.

Об этом заявил верховный лидер страны Али Хаменеи.

"Недавний мятеж был похож на переворот. Конечно, переворот был подавлен. Их целью было разрушение важных центров управления страной, и именно поэтому они нападали на полицию, государственные учреждения, центры Корпуса стражей исламской революции, банки и мечети, а также поджигали Коран", - приводит его слова телеканал SNN.

Волнения в Иране начались 29 декабря после уличных акций протеста, вызванных резким падением курса риала, и распространились на большинство крупных городов.

Поделиться:
270

Актуально

Политика

Из Баку в Армению отправился грузовой поезд с российским зерном - ФОТО

Общество

Пасмурно и ветрено - прогноз погоды на понедельник

Xроника

Ильхам Алиев сообщил Пезешкиану о готовности Азербайджана внести вклад в ...

Общество

В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер

В мире

Кронпринцесса Норвегии упоминается в новых документах по делу Эпштейна более тысячи раз

Али Хаменеи: Недавний мятеж был похож на переворот

Сегодня на Солнце произошли три сильные вспышки

В Турции в январе зафиксировано рекордное потребление газа

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

Трамп: США направляют к Ирану более крупные силы, чем к Венесуэле

Полиция Ирана задержала более 200 участников беспорядков

Белый дом назвал историческими трехсторонние переговоры по Украине

СМИ: В Саудовской Аравии сокращают госрасходы на фоне сдержанных цен на нефть и подготовки к масштабным мероприятиям

Последние новости

«Восьмерка» ОПЕК+ сохранила квоты на март на уровне декабря - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 19:29

В Джалилабаде мужчина ранил топором детей брата

Сегодня, 19:20

Награждены победители Кубка Гейдара Алиева по лыжным гонкам

Сегодня, 18:50

В ряде районов Азербайджана наблюдается сильный ветер — ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 18:31

Обнародован прогноз для метеочувствительных людей

Сегодня, 18:02

TƏBİB о состоянии пострадавших в аварии в Гахском районе

Сегодня, 17:46

Кронпринцесса Норвегии упоминается в новых документах по делу Эпштейна более тысячи раз

Сегодня, 17:17

Али Хаменеи: Недавний мятеж был похож на переворот

Сегодня, 16:53

Сегодня на Солнце произошли три сильные вспышки

Сегодня, 16:30

TƏBİB: Состояние одного из четырех пострадавших в ДТП в Агсу тяжелое - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:20

В Турции в январе зафиксировано рекордное потребление газа

Сегодня, 16:15

Из Баку в Армению отправился грузовой поезд с российским зерном - ФОТО

Сегодня, 15:45

Зеленский о выдвижении своей кандидатуры в президенты Украины: «Это зависит от того, как закончится война»

Сегодня, 15:25

Вучич ожидает удар США по Ирану в течение 48 часов

Сегодня, 15:10

Маск заявил об успехе в ограничении использования Россией сети Starlink

Сегодня, 15:00

Зеленский назвал даты следующих мирных переговоров России, США и Украины

Сегодня, 14:50

В файлах Эпштейна неоднократно упоминается Макрон

Сегодня, 14:19

В Италии начали срочную проверку из-за сходства изображения ангела на фреске с Мелони - ФОТО

Сегодня, 13:55

Видимость на дорогах будет ограничена до 500 метров

Сегодня, 13:41

Зеленский: За январь Россия запустила по Украине более 6 тысяч БПЛА

Сегодня, 13:30
Все новости
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
1news TV

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48