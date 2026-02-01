У «сов» увеличен риск сердечного приступа или инсульта - ИССЛЕДОВАНИЕ

Американские исследователи выяснили, что у "сов" риск сердечного приступа или инсульта оказался на 16% выше, чем у людей со "средним" режимом сна.

Исследование провели ученые из Гарвардской медицинской школы и Женской больницы Бригхема. Они проанализировали данные более 300 тыс. человек среднего и старшего возраста из базы UK Biobank. Среди участников 8% себя идентифицировали как "совы", 24% назвали себя "жаворонками", еще 67% оказались где-то посередине между двумя крайностями.

Авторы обнаружили, что полуночники на 79 % чаще сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями по сравнению с теми, кто не засиживался допоздна и не вставал очень рано. Риск сердечного приступа или инсульта у "сов" был на 16% выше в течение примерно 14 лет наблюдения. При этом влияние "совиного" образа жизни на здоровье сердца у женщин оказалось сильнее, чем у мужчин.

Исследователи обратили внимание, что у "жаворонков", напротив, риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 5% ниже по сравнению с остальными.

"Совы" часто сталкиваются с несоответствием внутренних биологических часов с естественным циклом дня и ночи, а также с традиционным графиком. Кроме того, часть проблем полуночников исследователи объяснили вредными привычками, например, курением. "Ночной" образ жизни влияет и на метаболизм. "Совам" сложнее переваривать утром калорийный завтрак, когда организм еще "не проснулся". При этом поздно вечером такие люди чаще едят вредную еду, что негативно влияет на уровень сахара и холестерина.

Исследователи подчеркнули, что ночной образ жизни — это не приговор, но для "сов" крайне важно придерживаться здорового образа жизни.

Источник: naked-science.ru