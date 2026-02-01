«Восьмерка» ОПЕК+ сохранила квоты на март на уровне декабря - ОБНОВЛЕНО

Восемь ведущих стран ОПЕК+ оставили в силе решение о приостановке наращивания добычи нефти и сохранили квоты по добыче нефти в марте на уровне декабря 2025 года.

Как следует из заявления на сайте ОПЕК, участники соглашения подтвердили, что 1,65 млн б/с могут быть возвращены частично или полностью в зависимости от меняющейся рыночной конъюнктуры и постепенно. ОПЕК традиционно отмечает, что страны продолжат оценивать конъюнктуру рынка и что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся рыночных условий.

Таким образом, квота РФ на добычу нефти в марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти, что аналогично уровню декабря 2025 года и января-февраля 2026 года.

19:05

Встреча восьми ведущих стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, началась в онлайн-формате.

Участники встречи должны обсудить ситуацию на рынке нефти и принять решение о дальнейшей политике по добыче нефти на март.

Агентство Reuters со ссылкой на источники незадолго до начала встречи сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+ принципиально согласовала решение не увеличивать добычу нефти в марте.

Во встрече участвуют Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Казахстан, Алжир, Оман и Кувейт.

В начале ноября 2025 года на I квартал 2026 года восемь ведущих стран ОПЕК+ согласовали решение приостановить дальнейшее увеличение добычи в связи с сезонностью. На последнем заседании "восьмерка" ОПЕК+ также подтвердила это решение. Так, квота РФ на добычу нефти в декабре 2025 года, а также январе - марте 2026 года составляет 9,574 млн б/с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/с без учета компенсаций перепроизводства нефти.

После встречи "восьмерки" пройдет встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, где представители альянса обсудят текущую ситуацию на рынке нефти и оценят уровень исполнения условий соглашения ОПЕК+.