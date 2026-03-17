Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

Названы топ-10 стран-импортеров азербайджанской нефти

В январе–феврале 2026 года Азербайджан поставил нефть в более чем 10 стран, общий объем экспорта составил 3 млн 600 тыс. 307,4 тонны.

Согласно данным Государственного таможенного комитета, основными импортёрами азербайджанской нефти за этот период стали Италия, Румыния и Португалия.

Так, за первые два месяца 2026 года в Италию было экспортировано 2 427 850 тонн сырой нефти на сумму 1 млрд 142 млн 38 тыс. долларов США. В Румынию поставки составили 286 281 тонну на сумму 140 млн 707 тыс. долларов, а в Португалию — 223 549 тонн на сумму 112 млн 358 тыс. долларов.

Ниже представлена таблица с перечнем десяти крупнейших стран-импортёров азербайджанской нефти за январь–февраль.

Страна

Объем (тонн)

В сравнении с январем-февралем 2025 года

Статистическая стоимость (тыс. долларов США)

В сравнении с январем-февралем 2025 года

1

Италия

2 427 849,63

+0,5 %

1 142 037,8

-16,4 %

2

Румыния

286 280,92

-0,01 %

140 706,79

-14,2 %

3

Португалия

223 549,41

+3,5 %

112 357,89

+3 %

4

Чехия

169 841,63

-58,6 %

83 922,49

-62,5 %

5

Германия

154 729,96

-69,1 %

65 258,73

-76,4 %

6

Хорватия

86 166,17

-74,5 %

40 819,95

-78,3 %

7

Болгария

78 494,85

-*

37 415,05

-*

8

Тунис

61 269,98

-*

29 498,76

-*

9

Турция

47 080,05

+3,2 dəfə

22 103,54

+3 dəfə

10

Индонезия

38 554,41

-*

17 866,2

-*

Другие

26 490,38

x

12 421,23

x

Итого

3 600 307,38

-24,65

1 704 408,42

-36,2

-* В аналогичном периоде прошлого года поставок не было.

