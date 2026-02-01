Фильм о первой леди США «Мелания» стартовал с рекордными кассовыми сборами

Документальный фильм "Мелания" о жене американского лидера Дональда Трампа в день премьеры 30 января собрал около $2,9 млн.

Согласно прогнозам, за первые выходные после выхода на экран сборы картины превысят $8 млн, что сделает ее самым успешным документальным кино за последнее десятилетие, сообщил 1 февраля журнал The Hollywood Reporter.

Если прогноз о сборах сбудется, то "Мелания" займет третье место среди премьер и обойдет новый боевик с актером Джейсоном Стэйтемом "Убежище" (Shelter, 2026).

Однако мнения о фильме со стороны зрителей и критиков значительно разошлись, подчеркнул журнал. Так, картина получила рейтинг всего 6% от экспертов на киносайте Rotten Tomatoes. При этом, оценка среди зрителей составила 98% на той же платформе, что является рекордным показателем среди 10 главных премьер этих выходных.

Как отметило издание, фильм и его рекламная кампания были в основном нацелены на консервативное население старшего возраста, преимущественно с юга США. В день выхода картины 72% зрителей составили женщины старше 55 лет.

Картина "Мелания" рассказывает о 20 днях жизни первой леди США, предшествующих инаугурации американского президента. Ее режиссером стал Бретт Ратнер.