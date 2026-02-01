Трамп о планах США по Ирану: «Мы ведем серьёзные переговоры»
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сочтет сделку с Ираном приемлемой при условии его отказа от ядерного оружия.
Его попросили прокомментировать слова министра обороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана Аль Сауда о том, что отказ США от удара по Ирану приведет к укреплению руководства в Тегеране. «Некоторые люди так думают. Некоторые – нет. Можно заключить удовлетворительное соглашение – без ядерного оружия. То есть они должны это сделать, но я не знаю, сделают ли они это», - сказал Трамп.
Также он заявил, что Иран ведёт «серьёзные переговоры» с США.
Они ведут с нами переговоры, серьезные переговоры. Я надеюсь, что они договорятся о чем-то приемлемом», - сказал Трамп.
Тем не менее он отказался раскрыть журналистам, какие действия его администрация планирует предпринять в отношении Ирана и принял ли он окончательное решение.
"Определенно не могу вам этого сказать, но у нас, как вы знаете, есть очень большие, мощные корабли, которые идут в том направлении".
Источник: ТАСС