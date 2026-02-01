Трамп о планах США по Ирану: «Мы ведем серьёзные переговоры»

Американский президент Дональд Трамп заявил, что сочтет сделку с Ираном приемлемой при условии его отказа от ядерного оружия.

Его попросили прокомментировать слова министра обороны Саудовской Аравии Халеда бен Сальмана Аль Сауда о том, что отказ США от удара по Ирану приведет к укреплению руководства в Тегеране. «Некоторые люди так думают. Некоторые – нет. Можно заключить удовлетворительное соглашение – без ядерного оружия. То есть они должны это сделать, но я не знаю, сделают ли они это», - сказал Трамп.

Также он заявил, что Иран ведёт «серьёзные переговоры» с США.

Они ведут с нами переговоры, серьезные переговоры. Я надеюсь, что они договорятся о чем-то приемлемом», - сказал Трамп.

Тем не менее он отказался раскрыть журналистам, какие действия его администрация планирует предпринять в отношении Ирана и принял ли он окончательное решение.

"Определенно не могу вам этого сказать, но у нас, как вы знаете, есть очень большие, мощные корабли, которые идут в том направлении".

Источник: ТАСС