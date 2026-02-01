В феврале жители Земли смогут увидеть малый парад планет

Жители Земли смогут наблюдать в небе все планеты Солнечной системы, кроме Марса, в феврале.

Об этом, как передает ТАСС, сообщили российские учёные.

По их словам, низко над горизонтом можно будет увидеть яркую планету Венеру, чуть выше и южнее не небе можно будет увидеть последовательно: Меркурий, Луну, Сатурн и Нептун (Нептун виден только в телескоп).

При этом, если посмотреть на небо широким взглядом, то в конце февраля вечером можно будет найти на небе все планеты Солнечной системы за исключением Марса. Луну можно будет увидеть на вечернем небе после 18 февраля. Также 17 февраля в Антарктиде можно будет наблюдать кольцевое солнечное затмение.

Ранее сообщалось, что 28 февраля ожидается малый парад планет. Его составят Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера. Все они окажутся близко друг к другу в узком секторе неба в границах 20 угловых градусов.