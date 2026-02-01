СМИ: Начальник Генштаба армии Израиля провел тайные консультации в США

Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Эяль Замир совершил тайный визит в Вашингтон для консультаций с военным руководством США.

Об этом сообщила газета The Jerusalem Post (JPost).

По ее информации, визит состоялся в эти выходные, в ходе него Замир представил американским коллегам "чувствительную разведывательную информацию", а также обсудил с ними "военные варианты против Ирана" и пытался оказать влияние на дипломатические переговоры между Вашингтоном и Тегераном.

По сведениям JPost, израильский военачальник делал акцент на том, что разведданные указывают на успехи Ирана в восстановлении своего военного потенциала, особенно по части производства баллистических ракет. Израиль обеспокоен, что США могут пойти на соглашение с Ираном в том, что касается заморозки его ядерной программы, при этом не ограничив ракетный потенциал исламской республики, пишет издание.

По возвращении из Вашингтона генерал встретился с израильским министром обороны Исраэлем Кацем и доложил ему об итогах поездки, отмечает JPost. Кац и Замир обсудили "оценку ситуации в регионе и оперативную готовность Армии обороны Израиля к любым сценариям", а также другие темы, отмечает газета.